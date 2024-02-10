Сырский доложил в Пентагон о положении дел на украинском фронте

Председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским, сообщили в пресс-службе Пентагона. По имеющимся данным, стороны обсудили текущее положение дел на фронте.

В Пентагоне отметили, в частности, что Браун заверил Сырского в продолжении помощи Киеву. Это был первый разговор между ними с момента обретения украинским военным статуса главкома ВСУ.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины. Экс-главком также получил орден «Золотая звезда».