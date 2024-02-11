Украинский журналист возмутился укреплениями ВСУ

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось создать такие же подготовленные линии обороны, как у России. Об этом заявил главред сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

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Он возмутился, что на фронте у украинской армии «и близко нет» никаких стратегических укреплений, похожих на оборону РФ. Журналист отметил, что украинская армия столкнулась с нехваткой спецтехники и бетона. Как утверждает Бутусов, строительство укреплений сводится к рытью окопов силами солдат с лопатами.