В офисе Зеленского анонсировали аудит миллиона мобилизованных

«У нас практически миллион мобилизованных, а по линии фронта — 200-300 тысяч. Другие очень далеко от войны. Мне кажется, что одна из ключевых задач Сырского —провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое дополнительное число нужно», — цитирует Подоляка ТАСС.