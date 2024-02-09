В офисе Зеленского анонсировали аудит миллиона мобилизованных

В офисе Зеленского анонсировали аудит одного миллиона мобилизованных
Проведения этой процедуры ждут от нового главкома ВСУ Александра Сырского, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«У нас практически миллион мобилизованных, а по линии фронта — 200-300 тысяч. Другие очень далеко от войны. Мне кажется, что одна из ключевых задач Сырского —провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое дополнительное число нужно», — цитирует Подоляка ТАСС.
Он подчеркнул, что мобилизация на Украине «должна быть постоянной, но не одномоментной».