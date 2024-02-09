$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

В офисе Зеленского анонсировали аудит одного миллиона мобилизованных

Проведения этой процедуры ждут от нового главкома ВСУ Александра Сырского, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского анонсировали аудит миллиона мобилизованных
© globallookpress.com

«У нас практически миллион мобилизованных, а по линии фронта — 200-300 тысяч. Другие очень далеко от войны. Мне кажется, что одна из ключевых задач Сырского —провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое дополнительное число нужно», — цитирует Подоляка ТАСС.

Он подчеркнул, что мобилизация на Украине «должна быть постоянной, но не одномоментной».

Военные новости
Александр Сырский
Михаил Подоляк
Украина