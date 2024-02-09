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НАТО может взять на себя координацию поставок оружия Украине

НАТО планирует начать координацию всех поставок оружия Украине, чтобы военная помощь не остановилась в случае смены власти в США. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

НАТО может взять на себя координацию поставок оружия Украине
© globallookpress.com

Отмечается, что на последнем саммите НАТО был поднят вопрос по интеграции формата «Рамштайн» в структуры альянса. Это связано с растущей неуверенностью стран-членов НАТО в том, что США будет и дальше продолжать поставки военной помощи Украине — а альянсе полагают, что на президентских выборах в ноябре может победить Дональд Трамп, неоднократно высказывающийся против военной поддержки Киева.

Источник уточнил, что планы по интеграции формата «Рамштайн» разработаны советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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