НАТО может взять на себя координацию поставок оружия Украине

НАТО планирует начать координацию всех поставок оружия Украине , чтобы военная помощь не остановилась в случае смены власти в США . Об этом сообщает газета Handelsblatt .

Отмечается, что на последнем саммите НАТО был поднят вопрос по интеграции формата «Рамштайн» в структуры альянса. Это связано с растущей неуверенностью стран-членов НАТО в том, что США будет и дальше продолжать поставки военной помощи Украине — а альянсе полагают, что на президентских выборах в ноябре может победить Дональд Трамп, неоднократно высказывающийся против военной поддержки Киева.