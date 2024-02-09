Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

Эстония получила мобильный и высокотехнологичный противокорабельный ракетный комплекс Blue Spear 5G SSM, покрывающий своей дальностью почти все Балтийское море. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) страны, пишет Postimees .

Отмечается, что этот комплекс может работать в любую погоду, а также поражать мобильные и стационарные объекты. Уточняется, что его максимальная дальность стрельбы составляет 290 километров. Blue Spear 5G SSM также оснащен радиолокационным датчиком. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура назвал покупку противокорабельных ракет решающей для повышения уровня обороны флота.