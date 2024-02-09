Митинг против отставки Залужного в центре Киева собрал 20 человек

На площади Независимости в центре Киева собрались около 20 человек, выступающих против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет издание «Страна».

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Участники протестной акции требуют возвращения Залужного и ухода президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые пришли с плакатами.

Сообщается, что обстановка в районе проведения митинга спокойная. Правоохранительные органы не вмешиваются в ситуацию. Зеленский объявил об увольнении Залужного в четверг, 8 февраля.