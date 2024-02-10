Дроны атаковали базу США на месторождении нефти в Сирии

Три беспилотных летательных аппарата атаковали американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Три беспилотника атаковали американскую базу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории базы после атаки произошло несколько взрывов.

В ночь на 3 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары по 85 целям на территории Сирии и Ирака. По словам президента Джо Байдена, ответные действия на атаку на базу в Иордании продолжатся.