Жены мобилизованных украинцев вышли на митинг во Львовской области

Акцию протеста устроили 9 февраля в селе Далява Львовской области Украины жёны мобилизованных граждан страны. Как сообщает «Захид», они требуют провести ротацию.

По данным украинского портала, протестующие перекрыли дорогу, что привело к образованию пробки. Жёны мобилизованных вышли на акцию с транспарантами, содержащими требование осуществить ротацию военнослужащих, которые уже 22 месяца находятся в зоне боевых действий.