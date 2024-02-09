Жены мобилизованных украинцев вышли на митинг во Львовской области

Жёны мобилизованных украинцев вышли на митинг во Львовской области
Акцию протеста устроили 9 февраля в селе Далява Львовской области Украины жёны мобилизованных граждан страны. Как сообщает «Захид», они требуют провести ротацию.
По данным украинского портала, протестующие перекрыли дорогу, что привело к образованию пробки. Жёны мобилизованных вышли на акцию с транспарантами, содержащими требование осуществить ротацию военнослужащих, которые уже 22 месяца находятся в зоне боевых действий.
Тем временем правительство Украины наделило военкоматы правом вести круглосуточную работу в условиях мобилизации и военного положения.