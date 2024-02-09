Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский жаловался своей матери, что ненавидит украинцев, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление соседки родителей Сырских. По словам женщины, генерал ежедневно общается по видеосвязи со своими матерью и отцом, проживающими на его родине во Владимире. Отмечается, что они живут в типичном панельном доме.

Соседка Сырских утверждает, что генерал жаловался на своих коллег-украинцев во время последнего визита к родителям в Россию. Он рассказал, что испытывал неприязнь к офицерам, находившимся вместе с ним в одном штабе. Женщина отмечает, что он назвал их «хитрыми и пронырливыми». При этом никаких доказательств своим словам она не предоставила.

Сырский, когда в последний раз приезжал сюда, говорит: «Мы работаем с украинцами, сидим с ними в одном штабе, и всех их ненавидим». Это его слова! Почему? Потому что они очень хитрые, пронырливые, — рассказала женщина.