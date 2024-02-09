Описано будущее Залужного после отставки

«Если уйдет на вольные хлеба, он сможет стать оппонентом президенту, на это у него есть основания. Но должно быть принято соответствующее решение в Вашингтоне. Выборы на Украине перенесены на 90 дней, совсем без них обойтись не удастся: США важно, чтобы они прошли, иначе ни о какой демократии не будет идти и речь, а они ведь защищают именно демократию», — заметил военный.