На Украине планируют создать военно-промышленный комитет

Он рассказал, что комитет возглавит премьер-министр, также в состав войдут министры стратегических отраслей, обороны и финансов, а также вице-премьеры по экономике, по инновациям и главы МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Шмыгаль добавил, что в Киеве намерены приобщить к работе комитета производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.