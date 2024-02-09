Министр национальной обороны Польши и вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что слова президента РФ Владимира Путина по поводу ввода российских войск на территорию страны не вызывают доверия и не усыпят бдительность. Газета.Ru

"Мы будем делать все, что можем, готовиться к разным ситуациям. Ничто не может усыпить [наше внимание]. Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот", - заявил польский министр на пресс-конференции. ТАСС