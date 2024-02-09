$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Сальдо: ВС России увеличили зону поражения армии Украины на правом берегу Днепра

Российские военные увеличили в последние сутки зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо заявил о расширении зоны ударов ВС РФ по ВСУ на правобережье Днепра
© РИА Новости

Группировка «Днепр», армейская и штурмовая авиация расширили зону нанесения ударов по местам сосредоточения ВСУ на правобережье Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана, сообщил Сальдо, передает ТАСС.

Он добавил, что «врага громили на всем протяжении 300-километровой линии боевого соприкосновения», от Очакова на берегу озера Лиман, до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища.

За сутки нанесены удары по 17 пунктам дислокации и боевой техники ВСУ.

Военные новости
Владимир Сальдо
Верховный суд
Украина