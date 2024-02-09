Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции в оборонный комплекс из-за якобы «российской угрозы». RT на русском
«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на крепость пятую статью и солидарность НАТО. У альянса не было такого предположения в 2023 году», — заявил Троэльс Лунд Поульсен. Ura.Ru
Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Lenta.ru