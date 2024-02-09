США не смогли выполнить сделку по поставке вооружений Тайваню на сумму 22 миллиарда долларов в рамках программы продажи военной продукции иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales). Об этом сообщает TVBS. Lenta.ru

По его данным, такие оценки приводятся в докладе по поставкам в рамках программы продажи продукции военного назначения иностранным вооруженным силам FMS (Foreign Military Sales), который был представлен комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Согласно документу, в общей сложности Вашингтон не выполнил свои обязательства перед Тайванем по 19 сделкам. ТАСС