Норвегия намерена передать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS на 3,45 миллиарда норвежских крон (около 326 млн долларов). Об этом со ссылкой на Министерство обороны страны пишет РИА Новости.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием новых пакетов помощи в ЕС и США Киев сообщил о сложностях с поставками боеприпасов.

В свою очередь правительство Норвегии выступило с предложением к парламенту страны согласовать заказ десяти пусковых установок и четырех пунктов управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace.

«Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон», — пояснили в военном ведомстве Норвегии.