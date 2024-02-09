ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор в зоне СВО

ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Кроме того, военные поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 118 районах.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Министр также посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Глава ведомства ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. Кроме того, Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.