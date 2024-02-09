Пригожин предсказывал имя нового главкома ВСУ

Связанный с ЧВК «Вагнер» российский бизнесмен Евгений Пригожин в 2023 году предсказал имя нового главкома ВСУ, сообщает «Царьград». Весной ходили слухи о ранении в голову Валерия Залужного и Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову заявил, что его заменит Александр Сырский

Не будет Залужного — будет Сырский, — заявил тогда Пригожин.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru также высказал мнение, что Залужного могут заменить командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский или начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*. По его словам, первый способен ввести заградотряд, а второй — «беспредельщик».