США не выполнили обязательства перед Тайванем по оружейным сделкам

Портфель невыполненных США поставок оружия Тайваню достигает около $22 млрд. Об этом сообщил телеканал TVBS.

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По его данным, такие оценки приводятся в докладе по поставкам в рамках программы продажи продукции военного назначения иностранным вооруженным силам FMS (Foreign Military Sales), который был представлен комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Согласно документу, в общей сложности Вашингтон не выполнил свои обязательства перед Тайванем по 19 сделкам.

Как отмечает TVBS, по некоторым из них поставки начнутся не ранее 2027 года, а по отдельным новые сроки передачи вооружений острову даже не обозначены.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.