Российские военные захватили атаковавший их украинский дрон

По его словам, украинский беспилотник при атаке на российский расчет потерял управление, упал, но не сдетонировал. «Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — рассказал он.