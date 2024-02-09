Освобожденных из плена на Украине военных доставили в Москву

В столицу самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставили освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

Освобожденных в столице направят в ведомственные медицинские учреждения для лечения и реабилитации, указало министерство в своем Telegram-канале.

Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.