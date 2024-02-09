Освобожденных из плена на Украине военных доставили в Москву
В столицу самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставили освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.
Освобожденных в столице направят в ведомственные медицинские учреждения для лечения и реабилитации, указало министерство в своем Telegram-канале.
Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
В четверг ведомство сообщало, что в ходе переговорного процесса с киевским режимом с подконтрольной украинской стороне территории вернули 100 российских военнопленных. Взамен были переданы 100 украинских военнопленных.