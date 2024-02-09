В Кремле прокомментировали отставку Залужного

Отставка Залужного и назначение нового человек на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны изменить ход специальной военной операции. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей», — заключил он.

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.