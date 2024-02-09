В промзоне Дзержинска обезвредили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат обезвредили в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По словам Носкова, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских дронов над территорией РФ, напоминает RT.