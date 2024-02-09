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Минобороны: ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк

Ракету-носитель «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. RT на русском

"В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее Минобороны России запускало «Союз-2.1в» с Плесецка в декабре прошлого года. ТК "Звезда"

Ракету «Союз-2.1в» со спутником запустили с космодрома Плесецк
© РИА Новости
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