Сын нового главкома ВСУ оказался сторонником российской операции в Сирии

Отмечается, что все публикации в своих соцсетях Антон Сырский делал на русском языке.

В 2019 году на своей странице он публиковал карикатуру с большим медведем в цветах российского флага, который ступает по пескам с надписью «Сирия». От могущественного зверя прячутся трое мужчин, которые являются представителями «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация), ЦРУ и оппозиции САР.