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МО: ВС России уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море

В юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины
© РИА Новости

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянским районом Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа.

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