В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины

МО: ВС России уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море
В юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины, сообщили в Минобороны России.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянским районом Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа.