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Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации.

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Ранее Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.

Также глава оборонного ведомства поблагодарил командующих группировками войск и личный состав.

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