Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Ранее Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО.