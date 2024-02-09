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Немецкий боец на стороне ВСУ пожаловался на «бесконечную» армию России

Немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ), пожаловался на бесконечную численность российской армии и техники. Его слова приводит издание Bild.

Немецкий боец на стороне ВСУ пожаловался на «бесконечную» армию РФ
© Stringer / Reuters

Боец также рассказал изданию о силе ВС России и мощности их обороны. По его словам, наисложнейшим препятствием для продвижения ВСУ являются минные поля. «Я не политик, но с чисто тактической точки зрения многие решения просто принимались слишком медленно», — так Бен прокомментировал неудавшееся контрнаступление украинских войск, отметив, что его мнение касается и внешней политики, и решений, принимаемых на фронте.

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Немецкий военный добавил, что «поддержка со стороны Запада всегда поступала очень и очень фрагментарно», посылалось слишком мало техники, а из-за отсутствия должной координации организовать полноценное наступление не представлялось возможным.

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