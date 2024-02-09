Украину ждет полный разгром, если она не заключит перемирие в срочном порядке. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

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«Продолжение войны порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — утверждается в материале.

Издание подчеркивает, что украинская армия остро нуждается в передышке: ощущается колоссальный дефицит оружия и боеприпасов, поскольку западная военная промышленность работает в разы медленнее российской, а также сильная нехватка личного состава.