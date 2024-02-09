В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского , которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного . Мнение украинских военнослужащих относительно нового главкома приводит Washington Post (WP).

«Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа», — объясняется в статье.

Также Сырскому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.