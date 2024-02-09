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В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного. Мнение украинских военнослужащих относительно нового главкома приводит Washington Post (WP).

В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ
© ТАСС

«Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа», — объясняется в статье.

Также Сырскому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город «не имел стратегического значения». В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.

«Некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником"», — отмечается в материале. Высокопоставленный военный чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что 100 процентов солдат не уважают Сырского, так как он не считает жизни военных. В результате новый главком ВСУ получает гораздо меньшую поддержку, чем получал Залужный.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского. Перед этим Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.

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