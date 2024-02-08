Что известно о новом главкоме ВСУ

8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Как сообщает News.ru, в прошлом Сырский жил в России и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Сырский родился 26 июля 1965 года в Киржачском районе Владимирской области РСФСР (на сегодняшний день входит в состав России). Когда ему было 15 лет, его семья переехала на Украину, однако в 1982 году он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. После выпуска Сырский продолжил учебу, но уже на Украине — в 1996 году он окончил Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005 году завершил Национальную академию обороны Украины.

Офицерская карьера Сырского началась в 1993 году — его назначили командующим мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Харьковской области, позже повысили до командира. В 2009 Сырский стал генерал-майором, а еще через пять лет — первым заместителем начальника главного командного центра Вооруженных сил Украины.

Когда в 2014 году начался конфликт на Донбассе, Сырский получил должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ, а позже начальника штаба. Первую широкую известность в качестве офицера он получил после боев в Дебальцево, которые были сопряжены с большими потерями со стороны ВСУ. На протяжении всех боевых действий в городе (с июля 2014 года по февраль 2015 года) Сырский оставался в Дебальцево, взяв на себя командование тактической группой «Барс», которая занималась охраной конвоев со снарядами. Кроме того, после окончания боев в Дебальцево, некоторые военные обвинили именно Сырского в том, что значительное число украинских военных попали в этом городе в «котел». Однако официальной ответственности на Сырского возложено не было, а в 2016 году его повысили до генерал-лейтенанта.

В 2019 году Сырского назначили командующим сухопутными войсками Украины, а также вновь повысили до генерал-полковника. До начала СВО Сырский также занимался приведением сухопутных войск ВСУ к стандартам НАТО.

После начала российско-украинского конфликта Сырский командовал обороной Киева, чем заслужил высокую оценку со стороны украинской и западной общественности. Кроме того, в 2022 году за оборону Киева Сырскому присвоили звание Героя Украины.

Позже именно Сырский возглавит контрнаступление ВСУ в Харьковской области, после чего снова получит награду — орден Богдана Хмельницкого I. В начале 2023 года офицер будет отправлен оборонять Артемовск. В мае МВД России объявит его в розыск, однако ведомство не стало уточнять, по какой именно статье.