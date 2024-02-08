Россия и Украина обменялись военнопленными

Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с Украиной в формате «100 на 100». Об этом пишет ТАСС.

При этом в Минобороны добавили, что посредническую помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что в данный момент всем освобожденным российским военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Москву для лечения и реабилитации.