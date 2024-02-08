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Россия и Украина обменяли пленных в формате «100 на 100»

Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с Украиной в формате «100 на 100». Об этом пишет ТАСС.

Россия и Украина обменялись военнопленными
© РИА Новости

При этом в Минобороны добавили, что посредническую помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что в данный момент всем освобожденным российским военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

«8 февраля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных Вооруженных сил Украины», — рассказали в Минобороны.

Ранее в Россию в результате обмена с Украиной также вернулись 195 военнопленных.

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