Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина обменяли пленных в формате «100 на 100»
Министерство обороны России сообщило об обмене военнопленных с Украиной в формате «100 на 100». Об этом пишет ТАСС.
При этом в Минобороны добавили, что посредническую помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что в данный момент всем освобожденным российским военным оказывается медицинская и психологическая помощь. Позже их доставят в Москву для лечения и реабилитации.
«8 февраля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных Вооруженных сил Украины», — рассказали в Минобороны.
Ранее в Россию в результате обмена с Украиной также вернулись 195 военнопленных.