Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

100 российских военнослужащих успешно возвращены по итогам переговоров с подконтрольной Киеву территории, взамен украинской стороне передали столько же пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.

«Возвращены 100 российских военнослужащих», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил России доставит их в Москву для прохождения лечения и восстановления в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным бойцам оказывают необходимую врачебную помощь, а том числе психологическую.

Как отметили в министерстве, гуманитарным посредником РФ в вопросе возвращении военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.