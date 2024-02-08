Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Сегодня же говорил с генералами [Евгением] Мойсюком и [Михаилом] Забродским. Их опыт — на службе государству», — сообщил Зеленский.

Президент заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда. По его словам, необходимо, чтобы у генерального штаба и солдат было «одинаковое видение войны».