Названа возможная цель ракетной атаки ВСУ на Белгород

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к аэропорту Белгорода. Возможную цель атаки назвал Telegram-канал Mash.

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По информации издания, местные жители слышали минимум десять взрывов в небе.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области восемь и четыре снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ольха» соответственно.

В сети также появилось видео с отражением атаки на Белгород. На кадрах видно, что по воздушным целям было выпущено не менее восьми ракет.