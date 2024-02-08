СМИ: чиновники США подтвердили, что ВСУ сбили Ил-76 из комплекса Patriot

Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области .

«Публично американские официальные лица не будут говорить, чем был сбит самолёт, хотя официальные лица, говорившие конфиденциально на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot верны», — сообщает американское издание.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.