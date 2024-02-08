В России рассказали о применении «Змея Горыныча» против ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России могут использовать установку разминирования УР-77, которую называют «Змей Горыныч», для прорыва линий обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Предположу, что ВСУ также используют «зубы дракона» (бетонные оборонительные заграждения в форме пирамиды — прим. «Ленты ру»), минные поля и все остальное. Все это преодолевается при наличии подготовленных инженерных войск, тем более Киев выстраивает оборону не так давно», — сказал он.

Эксперт допустил, что для преодоления заграждений ВС России применят системы «Змей Горыныч». Он добавил, что масштабный прорыв обороны ВСУ начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также ракетных обстрелов позиций противника. По словам Дандыкина, у ВС России достаточно средств для прорыва обороны. При этом эксперт подчеркнул, что Российской армии необходимо помешать ВСУ возвести новые укрепления и найти бреши в уже существующей линии обороны.