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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале. Москва24

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал Гладков. RT на русском

Перед этим село Ржевка попало под обстрел украинской армии, известно о пяти пострадавших, из них один в тяжелом состоянии. Lenta.ru

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