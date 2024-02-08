В Белгороде объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале. Москва24

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказал Гладков. RT на русском