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Власти объявили ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре объявлена ракетная опасность.

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
© Газета.Ru

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

До этого Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

В 17:25 по московскому времени Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он также заявлял, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа.

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