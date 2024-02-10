Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре объявлена ракетная опасность.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.
До этого Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».
В 17:25 по московскому времени Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он также заявлял, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа.
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