ВСУ пожаловались на значительное снижение скорости работы Starlink

«Украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленным — буквально 0,3 мегабайта в секунду», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проблемы наблюдаются на протяжении нескольких месяцев и особенно сильно в последнюю неделю. Подчеркивается, что препятствий у «тарелок» Starlink для того, чтобы видеть «небо» нет.

Также издание утверждает, что терминалами Starlink начали пользоваться некоторые военнослужащие ВС РФ. Отмечается, что Вооруженные силы Украины заподозрили российских военных в закупке терминалов Starlink. По данным газеты, о том, что российская армия закупила Starlink и использует его на Украине, солдаты ВСУ сообщают в социальных сетях. По их версии, терминалы покупаются якобы через Дубай с активированными аккаунтами и работают на взятых под контроль РФ украинских территориях.