Тяжелораненый боец ВСУ записал прощальное видео на русском

Украинские СМИ опубликовали видео, которое записал тяжелораненый боец Вооруженных сил Украины. Он думал, что умирает, поэтому решил попрощаться с родными.

Боец с позывным «Гиря» 3-й отдельной штурмовой бригады принимал участие в операции возле Андреевки в Донецкой народной республике (ДНР). На видео военный на русском языке говорит, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает».

— Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил, — сказал боец.

В конце видеоролика украинский солдат закрывает глаза и говорит, что надеется «где-то встретиться» с родными.

По информации украинских массмедиа, военного в итоге нашли. Его удалось эвакуировать и доставить в госпиталь, передает «МК».

Незадолго до этого стало известно, что российский военнослужащий отказался атаковать экипаж своего сына, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины, ценой своей жизни. Об этом сообщил боец ВСУ Александр, сын погибшего солдата.