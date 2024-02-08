На линии боевого соприкосновения замечена необычная подбитая БМП-2 вооруженных формирований киевского режима. На ее правом борту можно увидеть надпись: "является музейным экспонатом". Судя по тому, что белая краска нанесена поверх участка брони, который обгорел после пожара, бронемашину предполагалось эвакуировать в тыл и выставить на всеобщее обозрение. Однако транспортные магистрали находятся под огневым контролем российских войск, и сделать этого, по всей видимости, не удалось.

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Ранее неоднократно случалось, что именно вэсэушники похищали и принимали на вооружение музейные экспонаты.

В их число входит демонстрировавшийся в украинской столице тяжелый миномет М-240, который был доведен до боеспособного состояния и какое-то время принимал участие в боях, пока в мае прошлого года его не уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет".