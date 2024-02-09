Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на одном из направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 185 солдат на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о специальной военной операции.

© Газета.ру

«Подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 18-й бригады национальной гвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой народной республике», — отметило российское оборонное ведомство.

По данным министерства, украинская армия также потеряла два пикапа и орудие М119 американского производства.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 в зоне специальной военной операции.