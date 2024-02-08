В Днепре расформировали спецполк полиции за отказ записываться в штурмовики

Национальная полиция Украины расформировала полк особого назначения в Днепре из-за отказа сотрудников добровольно вступить в штурмовую бригаду "Лють". Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает ТАСС. "Руководством Национальной полиции принято решение по расформированию полка особого назначения Главного управления национальной полиции по Днепропетровской области", – сказал заместитель. По словам Фацевича, не смотря на отказ, сотрудники расформированного полка все равно будут переведены в штурмовики, но уже в обязательном порядке. Он отметил, что те полицейские, которые откажутся от перевода, будут уволены с одновременным вручением им повесток в военкомат. "Лють" - штурмовая бригада Нацполиции Украины, куда, как предполагается, сотрудники должны записываться добровольно. В конце января российские военные из добровольческого штурмового корпуса заставили бежать с поля боя бригаду нацполиции Украины "Лють" под Артемовском.