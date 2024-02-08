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В США назвали варианты продолжения поставок оружия на Украину

Сложности с согласованием финансирования помощи Украине заставили Вашингтон начать обсуждение новых схем поддержки Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В США назвали варианты продолжения поставок оружия на Украину
© globallookpress.com

В публикации говорится, что американская сторона изучает возможность «заставить» Европу платить за американское оружие и направить его на территорию Украины.

Еще одним вариантом является практика оружейных свопов. Речь идет о передаче оружия третьими странами, которые не хотят напрямую его поставлять в зону конфликта, пишет автор статьи. Он отметил, что такая схема позволит компенсировать поставки вооружений из американских арсеналов на Украину. В ней уже участвуют Япония и Южная Корея, указал автор.

Согласование Вашингтоном дополнительного финансирования, включающего в том числе военную помощь для Украины, затормозилось осенью минувшего года. Последний пакет военной помощи Киеву на $250 млн США выделили в конце декабря.

Названы новые страны, которые могут передать советское оружие Украине

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставки военного оборудования Украине. По ее словам, Вашингтон закупает оборудование в рамках программы USAI, которая позволяет приобретать оружие и снаряжение на рынке специально для Украины.

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