В США назвали варианты продолжения поставок оружия на Украину

Сложности с согласованием финансирования помощи Украине заставили Вашингтон начать обсуждение новых схем поддержки Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что американская сторона изучает возможность «заставить» Европу платить за американское оружие и направить его на территорию Украины.

Еще одним вариантом является практика оружейных свопов. Речь идет о передаче оружия третьими странами, которые не хотят напрямую его поставлять в зону конфликта, пишет автор статьи. Он отметил, что такая схема позволит компенсировать поставки вооружений из американских арсеналов на Украину. В ней уже участвуют Япония и Южная Корея, указал автор.

Согласование Вашингтоном дополнительного финансирования, включающего в том числе военную помощь для Украины, затормозилось осенью минувшего года. Последний пакет военной помощи Киеву на $250 млн США выделили в конце декабря.