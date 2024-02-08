Появилось видео удара российских «иксоводов» по украинской гаубице

Вооруженные силы России вычислили и уничтожили боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» украинской армии на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». На опубликованных в Сети кадрах показано, как операторы беспилотного летательного аппарата «Ланцет», которых также называют «иксоводами», одним точным ударом поразили технику противника, которую пытались спрятать за маскировочной сетью.

Военный корреспондент Филипп Прокудин ранее показал видео работы российских артиллеристов на Херсонском направлении. На кадрах продемонстрировано, как бойцы группировки «Днепр» поражают противника на правом берегу Днепра. Военкор подчеркнул, что артиллеристы вынуждены постоянно перемещать орудия, чтобы не дать ВСУ вычислить свои позиции. По словам бойцов расчетов, их девиз — «Движение — это жизнь».