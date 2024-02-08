На позициях ВСУ появились женщины
Из-за нехватки мужчин ВСУ отправляет на передовую женщин.
"Сидят наблюдателями на позициях . Другие разведчики замечали, да и сам видел. Мы разбирали один опорный пункт и увидели там женщину-наблюдателя - она контролировала подступы к позициям. Наблюдали ее с дрона - женщину от мужчины отличишь в любом случае", - рассказал командир взвода разведчиков с позывным Савва. Он работает на Южно-Донецком направлении.
Вообще, по его словам, противник "сдувается". В основном воюют мобилизованные, которые чуть что - бегут.
"Мы заводили штурмовую группу, противник ждал ее и решил проявить хитрость: запустил в свой район и начал окружать. Мы вовремя это увидели и стали наносить удары по их позициям для отступления - чтобы они подумали, что не они окружают, а их. Стали заряжаться, цеплять гранаты на коптеры и отбивать своих. Отбили, наша группа отошла без потерь. А противник убежал", - приводит рассказ разведчика Минобороны РФ.
Дома Савву ждет семья, особенно он скучает по стремительно растущей дочке. Полтора года назад, когда разведчик уехал на СВО, она еще не разговаривала - от силы "папа-мама". Сейчас болтает вовсю.
"И вообще совсем другой человек, взрослый. Я смотрю фотографии и каждую неделю замечаю, как она меняется... Победа в любом случае будет за нами - чем раньше, тем лучше. Не будет прилетов по Донецку, перестанут страдать мирные жители. Каждый сможет строить свои планы. Будет обычная, спокойная, мирная жизнь".