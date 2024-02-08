На позициях ВСУ появились женщины

"Мы заводили штурмовую группу, противник ждал ее и решил проявить хитрость: запустил в свой район и начал окружать. Мы вовремя это увидели и стали наносить удары по их позициям для отступления - чтобы они подумали, что не они окружают, а их. Стали заряжаться, цеплять гранаты на коптеры и отбивать своих. Отбили, наша группа отошла без потерь. А противник убежал", - приводит рассказ разведчика Минобороны РФ.