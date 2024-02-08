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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом – МО РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в небе над Крымом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Над Крымом сбили украинский беспилотник
© ТАСС

Попытку атаки пресекли в ночь на 8 февраля. В ведомстве обратили внимание, что объект был запущен с украинской стороны.

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"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.

До этого над Крымом сбили четыре украинские ракеты. Украина предприняла попытку атаковать регион в ночное время суток. В результате произошедшего никто не пострадал.

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