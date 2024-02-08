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Мобилизация: последние новости на сегодня 8 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 8 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

Какие льготы положены участникам СВО, ставшим инвалидами

Демобилизованным участникам специальной военной операции, получившим увечья во время боевых действий, не потребуется подавать заявление на получение или ремонт протезов, инвалидных колясок и прочих технических средств, сообщает «Парламентская газета».

Социальный фонд все сделает самостоятельно. Соответствующее постановление кабмина России вступило в силу 7 февраля.

Ветерану спецоперации необходимо только решить, как получить необходимое: через электронный сертификат, в подразделении СФР или купить самостоятельно, впоследствии компенсировав расходы.

Еще 12 тонн гуманитарного груза отправили нижегородцы в зону СВО

Житель Нижнего Новгорода отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, сообщает vgoroden.ru.

Его вес - 12 тонн, а стоимость — около 7,5 млн рублей.

Это автомобиль «УАЗ», обмундирование, одежда, обувь, печи-буржуйки, дизельный генератор, продукты, средства гигиены, цифровые рации, тактическое снаряжение и другие необходимые бойцам вещи. Их собрали бизнесмены города, депутаты и жители области. Дети вложили в посылки письма и открытки.

Волгоградцам – участникам СВО, подписавшим контракт с МО РФ, увеличили выплаты

Дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки бойцов и их родственников на встрече с добровольцами – участниками спецоперации обсудил губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров, сообщает rodgor-vlg.ru.

Беседа состоялась на областном сборном пункте военного комиссариата. Глава региона озвучил решение об увеличении размера единовременной региональной компенсационной выплаты со 100 до 300 тысяч рублей участникам СВО, которые с 1 января 2024 года заключили контракт с Минобороны России.

Вместе с выплатой военного ведомства общая сумма единовременной поддержки составит 500 тысяч рублей.

Во время встречи Бочаров поблагодарил всех, кто сейчас защищает страну, или только собирается отправиться в зону СВО, за ответственную гражданскую позицию.

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