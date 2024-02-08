Мобилизация: последние новости на сегодня 8 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Какие льготы положены участникам СВО, ставшим инвалидами

Демобилизованным участникам специальной военной операции, получившим увечья во время боевых действий, не потребуется подавать заявление на получение или ремонт протезов, инвалидных колясок и прочих технических средств, сообщает «Парламентская газета».

Социальный фонд все сделает самостоятельно. Соответствующее постановление кабмина России вступило в силу 7 февраля.

Ветерану спецоперации необходимо только решить, как получить необходимое: через электронный сертификат, в подразделении СФР или купить самостоятельно, впоследствии компенсировав расходы.

Еще 12 тонн гуманитарного груза отправили нижегородцы в зону СВО

Житель Нижнего Новгорода отправили очередную партию гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции, сообщает vgoroden.ru.

Его вес - 12 тонн, а стоимость — около 7,5 млн рублей.

Это автомобиль «УАЗ», обмундирование, одежда, обувь, печи-буржуйки, дизельный генератор, продукты, средства гигиены, цифровые рации, тактическое снаряжение и другие необходимые бойцам вещи. Их собрали бизнесмены города, депутаты и жители области. Дети вложили в посылки письма и открытки.

Волгоградцам – участникам СВО, подписавшим контракт с МО РФ, увеличили выплаты

Дальнейшее развитие и совершенствование системы мер социальной поддержки бойцов и их родственников на встрече с добровольцами – участниками спецоперации обсудил губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров, сообщает rodgor-vlg.ru.

Беседа состоялась на областном сборном пункте военного комиссариата. Глава региона озвучил решение об увеличении размера единовременной региональной компенсационной выплаты со 100 до 300 тысяч рублей участникам СВО, которые с 1 января 2024 года заключили контракт с Минобороны России.

Вместе с выплатой военного ведомства общая сумма единовременной поддержки составит 500 тысяч рублей.