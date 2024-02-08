Названы возможные поставщики оружия Украине из третьих стран

«Сейчас стараются что-то взять в Южной Корее, в Японии. Для поисков боеприпасов Украине можно рассматривать весь мир и все те государства, которые готовы помогать США, конкретным европейским государствам в интересах продолжения украинского конфликта. Наверное, так выглядит эта схема. Она, конечно же, в определенной степени является весьма конфиденциальной. Они договорились в открытой печати не пользоваться ни цифрами, ни всевозможными объяснениями кто, сколько и когда поставит боеприпасы», — сказал он.